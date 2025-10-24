Pier Silvio Berlusconi acquista Casa Vianello dagli eredi filippini della coppia di attori | 1,5 milioni di euro per 300mq

Con una offerta da 1,4 milioni di euro, Pi er Silvio Berlusconi si è aggiudicato “Casa Vianello”, l’appartamento su due piani che sorge a Milano 2, il quartiere costruito interamente dal Cavaliere, nel quale vivevano la famosa coppia di comici: 300 metri quadri, in una zona residenziale. La somma è finita nelle casse di Pedro Edgardo Magsino e Rosalie Escarez,i domestici filippini a cui i coniugi Vianello, dopo la loro morte avvenuta nel 2010 a pochi mesi di distanza l’una dall’altro, hanno lasciato l’intera loro eredità milionaria. Assunti nel 1991, i coniugi Magsino erano arrivati in Italia dalle Filippine con il piccolo John Mark. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Pier Silvio Berlusconi acquista “Casa Vianello” dagli eredi filippini della coppia di attori: 1,5 milioni di euro per 300mq

