picierno chiede chiarezza nel pd i congressi si fanno per questo

Linkiesta.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pubblichiamo il discorso pronunciato da Pina Picierno all’incontro dei riformisti del Pd ai Bagni Misteriosi a Milano. Le parole di Raphaël Glucksmann ci raccontano la fragilità dei tempi che viviamo, in cui il confine tra guerra e pace è sempre più incerto. I populismi e i nazionalismi alimentano divisioni e disordine, le autocrazie restringono le libertà e cercano di imporre nuove sfere di influenza. Contro la forza della legge, contro il diritto internazionale, si fa strada la legge del più forte. A questo tempo duro e pericoloso noi possiamo dare una sola risposta: l’Europa. Come ha ricordato il Presidente Mattarella, «il mondo ha bisogno dell’Europa per non soccombere ai regimi autocratici». 🔗 Leggi su Linkiesta.it

