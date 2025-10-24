Picierno chiede chiarezza nel Pd i congressi servono a questo
Pubblichiamo il discorso pronunciato da Pina Picierno all’incontro dei riformisti del Pd ai Bagni Misteriosi a Milano. Le parole di Raphaël Glucksmann ci raccontano la fragilità dei tempi che viviamo, in cui il confine tra guerra e pace è sempre più incerto. I populismi e i nazionalismi alimentano divisioni e disordine, le autocrazie restringono le libertà e cercano di imporre nuove sfere di influenza. Contro la forza della legge, contro il diritto internazionale, si fa strada la legge del più forte. A questo tempo duro e pericoloso noi possiamo dare una sola risposta: l’Europa. Come ha ricordato il Presidente Mattarella, «il mondo ha bisogno dell’Europa per non soccombere ai regimi autocratici». 🔗 Leggi su Linkiesta.it
Leggi anche questi approfondimenti
Vorrei chiedere ai tanti miei compagni fulminati sulla via del “campo largo” cosa pensano dell’astensione del Movimento 5 Stelle sulla risoluzione del Parlamento europeo che riconosce Lukaschenko come un dittatore, peraltro nel giorno in cui viene conferito - X Vai su X
Il Pd chiede giustamente al governo di chiarire da che parte sta, sull’Ucraina. Bene. Ma già che c’è un po’ di dubbi dovrebbe chiarirli anche il campo largo. In due anni Schlein non è mai andata a Kyiv e i suoi alleati stanno più con Orbán che con l’Europa. Ben - facebook.com Vai su Facebook
Il discorso della vicepresidente del Parlamento europeo all’appuntamento di Milano dell’ala liberal è stato centrato sui temi dell’Europa, della difesa e della ... - Il discorso della vicepresidente del Parlamento europeo all’appuntamento di Milano dell’ala liberal è stato centrato sui temi dell’Europa, della difesa e della collocazione internazionale del partito ... Secondo linkiesta.it
Picierno (Pd), 'plauso a Mattarella per la sua chiarezza' - Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ... Da ansa.it
Picierno, Sensi e la deriva Albanese del Pd - “C’è molto narcisismo, poca politica e molta arroganza”, dice Pina Picierno. Da ilfoglio.it