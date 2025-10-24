Picentini Itinerari Comuni | apre San Cipriano con A' ncenziata
Parte da San Cipriano Picentino a terza edizione di "Picentini Itinerari Comuni", il progetto dedicato alla scoperta e alla valorizzazione delle tradizioni del territorio. L'appuntamento inaugurale è fissato per sabato 25 ottobre, alle ore 19, in Piazza Umberto I, con la suggestiva rievocazione. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
