Picentini Itinerari Comuni | apre San Cipriano con A' ncenziata

Salernotoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Parte da San Cipriano Picentino a terza edizione di "Picentini Itinerari Comuni", il progetto dedicato alla scoperta e alla valorizzazione delle tradizioni del territorio. L'appuntamento inaugurale è fissato per sabato 25 ottobre, alle ore 19, in Piazza Umberto I, con la suggestiva rievocazione. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: Picentini Itinerari Comuni Apre