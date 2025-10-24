Picchiato e torturato con l’olio bollente sette arresti a Fermo
(Adnkronos) – Costretto a salire su un'auto, torturato per tre ore e mezza, picchiato, ustionato con l'olio bollente al braccio destro, colpito con una mazza da baseball. Vittima dell'accaduto, l'11 ottobre scorso a Fermo, un giovane tunisino appena 20enne e nell'ambito delle indagini la squadra mobile di Fermo ha dato esecuzione, nella notte, a sette . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Altre letture consigliate
Intanto che mieli aspetta il momento giusto per liberare Marwan Barghouti, “non adesso, altrimenti può creare molti problemi a Israele”, Barghouti da Israele viene picchiato e torturato, in modo che non ci sarà più nessuno da liberare. Il figlio ieri: “Mio padre è s Vai su X
FEMMINICIDIO DI RIPABERARDA: RINVIATO A GIUDIZIO MASSIMO MALAVOLTA Ha picchiato a morte la moglie Emanuela Massicci, contestati anche i reati di maltrattamenti, lesioni e tortura. Processo al via l'8 gennaio. - facebook.com Vai su Facebook