Picchiano un giovane e gli danneggiano l' auto | tre Daspo Willy per i disordini avvenuti in un bar

Chietitoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre persone sono state colpite dal “Daspo Willy” per disordini avvenuti in un bar di un comune dell'Alto VasteseIl grave episodio di aggressione risale a fine settembre scorso quando, come è stato ricostruito dai carabinieri, un ventinovenne del luogo, per futili motivi, sarebbe stato percosso e. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Picchiano un disabile a Sanremo, arrestati tre giovani - La polizia ha arrestato tre giovani di 18, 19 e 21 anni protagonisti di una violenta aggressione contro un turista piemontese 21enne disabile con difficoltà motorie domenica scorsa a Sanremo. Secondo ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Picchiano Giovane Danneggiano Auto