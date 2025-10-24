Picchiano e torturano un 20enne con olio bollente e bottiglie di vetro | 7 arresti a Fermo

Costretto a salire su un’auto, torturato per tre ore e mezza, picchiato, ustionato con l’olio bollente al braccio destro, colpito con una mazza da baseball. Vittima delle sevizie è un 20enne tunisino, che l’ 11 ottobre scorso è stato oggetto di una spedizione punitiva di un clan multietnico composto da dieci persone. Gli uomini della Squadra mobile hanno dato esecuzione a sette ordinanze di custodia cautelare in carcere, emesse dal gip del tribunale di Fermo. Secondo la ricostruzione della polizia, il ragazzo si trovava nella zona di Lido tre Archi, quando è stato costretto a salire su un’auto con a bordo tre connazionali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

