Picchia la compagna e le porta via il figlio di quattro mesi

Le ha portato via il figlio di quattro mesi al termine di una lite. Un uomo che già in passato aveva picchiato la donna. Scappato in un residence il bambino è stato ritrovato in buone condizioni di salute e il papà è finito in carcere.Sottrazione del figlioSono stati i carabinieri della tenenza. 🔗 Leggi su Romatoday.it

