Picchia la compagna con una bistecchiera e la sequestra in casa violenza contro le donne | 5 arresti e 13 denunce

Due femminicidi in meno di una settimana a Milano. Pamela Genini, 29 anni, è stata uccisa con oltre 30 coltellate da Gianluca Soncin, il compagno da cui voleva allontanarsi. Luciana Ronchi, 62 anni, invece è stata colpita con 14 coltellate in 17 secondi, nel parcheggio sotto casa sua, nel. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Altre letture consigliate

Como, picchia e trascina la ex per strada: arrestato 25enne per maltrattamenti e lesioni Notte di violenza a Como: un 25enne è stato arrestato per aver picchiato e trascinato per strada la sua ex compagna. La Polizia di Stato lo ha bloccato dopo un inseguim - facebook.com Vai su Facebook

Vibo, picchia e minaccia la compagna davanti ai figli: arrestato per violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia - X Vai su X

Cassano d’Adda, picchia la compagna e il padre di lei con una bistecchiera: arrestato un 37enne marocchino - La 52enne rumena e l’anziano genitore sono riusciti a fuggire da una finestra dopo essere stati sequestrati in casa, entrambi sono stati medicati e non versano in pericolo di vita. Segnala 7giorni.info

Con una bistecchiera colpisce la compagna e la sequestra: in cella - Si trattava dell'epilogo di una brutta vicenda cominciata un po' prima, nell'abitazione della donna e dell'anziano ... Da msn.com