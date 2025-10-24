Picchia i genitori e s’impossessa del portafoglio del padre Bloccato e arrestato dai carabinieri

NOVOLI - Un arresto, tre denunce e dodici segnalazioni per droga. E’ questo in sintesi il bilancio della notte di controlli operata dai carabinieri nelle zone tra Campi Salentina, Veglie e Novoli. Un’attività intensa, fatta di lampeggianti accesi, strade passate al setaccio e controlli mirati ad. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Argomenti simili trattati di recente

Ubriaco, si è scagliato contro i genitori, “colpevoli” di averlo sgridato per le sue condizioni. Dopo avere colpito il padre con schiaffi e pugni, ha picchiato anche la madre, spingendola poi violentemente contro lo stipite della porta - facebook.com Vai su Facebook

Piacenza, il bullo di 15 anni picchia un coetaneo al parco: «I genitori condannati a risarcire 12.000 euro, sono responsabili» corrieredibologna.corriere.it/notizie/cronac… - X Vai su X

Picchia i genitori in casa, aggressione choc: padre e madre ricoverati in prognosi riservata - Sono arrivate tre ambulanze della Misericordia che hanno portato via i genitori, ma anche il figlio. Secondo lanazione.it

Picchia e minaccia i genitori, arrestato minorenne a Lecce - Con l'accusa di aver picchiato i genitori di 57 e 61 anni e di aver rivolto nei loro confronti ingiurie, minacce, umiliazioni verbali e di aver danneggiato gli arredi dell'abitazione di famiglia, un ... Lo riporta ansa.it

Lecce. Picchia i genitori e loro lo fanno arrestare - Due genitori leccesi, di 57 e 61 anni, non ce l'hanno fatta più e hanno chiamato i Carabinieri. Scrive rainews.it