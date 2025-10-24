Picchia brutalmente la moglie malata che riesce a chiamare la polizia | arrestato marito violento
La polizia ha arrestato un catanese di 34 anni, noto alle forze dell’ordine, che, nella mattinata di martedì scorso, si è scagliato con violenza contro la moglie, colpendola più volte con calci, pugni e schiaffi, accanendosi su di lei quando era riversa a terra inerme. L’intervento è scaturito. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
