Picchia brutalmente la moglie malata che riesce a chiamare la polizia | arrestato marito violento

Cataniatoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La polizia ha arrestato un catanese di 34 anni, noto alle forze dell’ordine, che, nella mattinata di martedì scorso, si è scagliato con violenza contro la moglie, colpendola più volte con calci, pugni e schiaffi, accanendosi su di lei quando era riversa a terra inerme. L’intervento è scaturito. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

