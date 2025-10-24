Picchia brutalmente la moglie con calci e pugni | arrestato 34enne a Catania La videosorveglianza riprende l’aggressione

L’ha strattonata per i capelli, poi l’ha picchiata brutalmente. Calci, pugni, schiaffi. Anche mentre era riversa a terra. Per questo un uomo di 34 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato a Catania con l’accusa di lesioni aggravate nei confronti della moglie, 31enne. Il fatto è avvenuto nella mattina di martedì 21 ottobre, ma oggi sono state diffuse le immagini di videosorveglianza del negozio della coppia dove è avvenuta l’aggressione. Dall’analisi delle immagini, i poliziotti hanno notato come il marito della vittima, dopo un breve litigio verbale, l’avesse strattonata e tirata per i capelli, per poi picchiarla brutalmente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Picchia brutalmente la moglie con calci e pugni: arrestato 34enne a Catania. La videosorveglianza riprende l’aggressione

