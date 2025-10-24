Piazza Grande | torna la colonna infame
Arezzo, 24 ottobre 2025 – Piazza Grande: installata la copia del “Petrone” Si è conclusa nella giornata odierna l’operazione di installazione della nuova copia del cosiddetto “Petrone”, noto anche come “Colonna Infame”, uno dei simboli più riconoscibili di Piazza Grande. La precedente colonna, risalente al 1932, presentava un avanzato stato di degrado, come evidenziato dalle approfondite analisi e dalle prove diagnostiche succedutesi nel tempo. Le indagini avevano infatti rilevato la presenza diffusa di patologie in grado di compromettere non solo le qualità estetiche del monumento, ma anche le sue caratteristiche meccanico–strutturali. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche questi approfondimenti
È ufficiale… Halloween è arrivato da Piazza Grande! Tra zucche e scheletri siamo pronti a farti vivere la tua pausa con un sorriso (e magari un po’ di paura ) Passa a trovarci per un caffè, un dolce o un aperitivo… se ne hai il coraggio! Ci trovi al 3 - facebook.com Vai su Facebook
Piazza Grande: torna la «colonna infame» - Si è conclusa nella giornata odierna l’operazione di installazione della nuova copia del cosiddetto “Petrone”, noto anche come “Colonna Infame”, uno dei simboli più riconoscibili di Piazza Grande ... Lo riporta lanazione.it
Arezzo si veste di bianco: torna la grande cena in piazza Grande - Giovedì 17 luglio l’appuntamento più raffinato dell’estate riaccende la magia nel cuore della città. Come scrive lanazione.it