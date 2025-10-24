Arezzo, 24 ottobre 2025 – Piazza Grande: installata la copia del “Petrone” Si è conclusa nella giornata odierna l’operazione di installazione della nuova copia del cosiddetto “Petrone”, noto anche come “Colonna Infame”, uno dei simboli più riconoscibili di Piazza Grande. La precedente colonna, risalente al 1932, presentava un avanzato stato di degrado, come evidenziato dalle approfondite analisi e dalle prove diagnostiche succedutesi nel tempo. Le indagini avevano infatti rilevato la presenza diffusa di patologie in grado di compromettere non solo le qualità estetiche del monumento, ma anche le sue caratteristiche meccanico–strutturali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Piazza Grande: torna la «colonna infame»