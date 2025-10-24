Piazza Grande ritrova il suo Petrone | installata la nuova copia della storica colonna
Si è conclusa oggi l’ installazione della nuova copia del “Petrone”, conosciuto anche come “Colonna Infame”, uno dei simboli più iconici di Piazza Grande. L’intervento segna un importante passo nel percorso di tutela e valorizzazione del patrimonio storico della città. La precedente colonna, risalente al 1932, presentava un avanzato stato di degrado, come confermato dalle indagini e dalle prove diagnostiche condotte negli ultimi anni. Le analisi avevano infatti evidenziato patologie diffuse, tali da compromettere non solo l’aspetto estetico del monumento ma anche la sua stabilità strutturale. Per garantire la conservazione e la sicurezza, è stata quindi decisa la sostituzione dell’elemento con una riproduzione fedele all’originale, progettata e realizzata in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio. 🔗 Leggi su Lortica.it
Argomenti simili trattati di recente
È ufficiale… Halloween è arrivato da Piazza Grande! Tra zucche e scheletri siamo pronti a farti vivere la tua pausa con un sorriso (e magari un po’ di paura ) Passa a trovarci per un caffè, un dolce o un aperitivo… se ne hai il coraggio! Ci trovi al 3 - facebook.com Vai su Facebook
Piazza Grande: torna la «colonna infame» - Si è conclusa nella giornata odierna l’operazione di installazione della nuova copia del cosiddetto “Petrone”, noto anche come “Colonna Infame”, uno dei simboli più riconoscibili di Piazza Grande ... Si legge su msn.com
Perugia ritrova il suo san Lorenzo in piazza. Marcorè commuove per Benvegnù - Perugia ha ritrovato, dopo anni di silenzi, la magia della Notte delle Stelle nel cuore del centro storico. Lo riporta ilmessaggero.it