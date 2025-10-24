Piazza Grande ritrova il suo Petrone | installata la nuova copia della storica colonna

Si è conclusa oggi l’ installazione della nuova copia del “Petrone”, conosciuto anche come “Colonna Infame”, uno dei simboli più iconici di Piazza Grande. L’intervento segna un importante passo nel percorso di tutela e valorizzazione del patrimonio storico della città. La precedente colonna, risalente al 1932, presentava un avanzato stato di degrado, come confermato dalle indagini e dalle prove diagnostiche condotte negli ultimi anni. Le analisi avevano infatti evidenziato patologie diffuse, tali da compromettere non solo l’aspetto estetico del monumento ma anche la sua stabilità strutturale. Per garantire la conservazione e la sicurezza, è stata quindi decisa la sostituzione dell’elemento con una riproduzione fedele all’originale, progettata e realizzata in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio. 🔗 Leggi su Lortica.it

