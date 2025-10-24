Piazza Aguselli lavori al via da lunedì

Lunedì prossimo inizieranno i lavori di rifacimento della pavimentazione in piazza Aguselli, che successivamente interesseranno anche le vie Strinati, Dandini e Milani. Nelle scorse settimane si sono infatti concluse le operazioni di riempimento delle tre aiuole e i relativi approfondimenti archeologici, propedeutici all’avvio del nuovo intervento, nonché il rifacimento delle reti sottoservizi quali acqua e gas. Una nota del Comune informa che questa nuova fase dei lavori dà dunque avvio alle attività di riqualificazione estetica e funzionale della pavimentazione il cui percorso pedonale alberato e arredato da alcune sedute sarà ricoperto da mattoncini di porfido. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

