Intellettuali liberi, musicisti raffinati e pianisti. Silvia Lomazzi e Luca Ciammarughi hanno creato il Festival Pianosofia, alla sesta edizione, che si svolge fra Milano e, da quest’anno, anche Verona. (pianosofia.it). Prossimi appuntamenti milanesi oggi e domani a Villa Litta Modignani ad Affori, Margherita Casamonti, pianista dialoga con Florinda Cambria, musiche di Bonis, De Montgeroult, Chaminade con una prima assoluta di Rosita Piritore, Giancarlo Lacchin, professore di estetica, parlerà a Villa Litta Modignani di Eros e Bellezza. Silvia Lomazzi, come intrecciate la musica alla filosofia? "Viviamo un periodo asfittico per l’arte e la cultura, con Luca Ciammarughi amico di lunga data che stimo tantissimo ho creato uno spazio e un tempo che potessero essere metafora di un mondo armonioso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Pianosofia, festival di note e idee: "La musica è anche prassi politica"

