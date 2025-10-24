piano inverno 2025 2026 enel al tavolo del prefetto

Dagli scenari davanti ad un potenziale rischio elettrico, alle misure e capacità d’intervento, fino alle caratteristiche del nuovo piano, e alle scelte in tema di formazione. Questi gli argomenti sul tavolo del Prefetto di Pistoia, Angelo Gallo Carrabba, che ha ricevuto una rappresentanza di E-Distribuzione, la società del gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione. Il primo punto ha riguardato, appunto, l’illustrazione delle le linee salienti del "Piano Inverno" 2025-2026, relativo alla gestione della rete elettrica. Insieme ai responsabili tecnici dell’unità territoriale Pistoia e provincia di E-Distribuzione, erano presenti anche i referenti delle strutture affari istituzionali e security del gruppo Enel. 🔗 Leggi su Lanazione.it

