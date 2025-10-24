Piano inverno 2025-2026 Enel al tavolo del prefetto
Dagli scenari davanti ad un potenziale rischio elettrico, alle misure e capacità d’intervento, fino alle caratteristiche del nuovo piano, e alle scelte in tema di formazione. Questi gli argomenti sul tavolo del Prefetto di Pistoia, Angelo Gallo Carrabba, che ha ricevuto una rappresentanza di E-Distribuzione, la società del gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione. Il primo punto ha riguardato, appunto, l’illustrazione delle le linee salienti del "Piano Inverno" 2025-2026, relativo alla gestione della rete elettrica. Insieme ai responsabili tecnici dell’unità territoriale Pistoia e provincia di E-Distribuzione, erano presenti anche i referenti delle strutture affari istituzionali e security del gruppo Enel. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Ottobre: mese dei colori autunnali e degli ultimi rifugi e malghe ancora aperte, mese in cui il Trentino Alto Adige si prepara piano piano all’inverno. Ecco le mie gite preferite in questa stagione qui: https://shorturl.at/ryaG1 - facebook.com Vai su Facebook
Piano piano i colori cambiano, proprio come ci aspettiamo in ottobre. Buongiorno a tutti da #livigno #livigno #tuttolivigno #fblifestyle per l’inverno, trova il tuo hotel o appartamento qui http://livignese.it/moduli.php Risposte veloci e dirette dagli operatori loc - X Vai su X
Piano inverno 2025-2026. Enel al tavolo del prefetto - Al vaglio anche le collaborazioni con le forze di polizia e del soccorso tecnico . Secondo lanazione.it
Meteo, inverno 2025/2026 con scenari a sorpresa? - Il ritorno della Niña e un possibile indebolimento del Vortice Polare potrebbero riportare sull’Europa un inverno ricco di sorprese. Come scrive meteo.it
Meteo, Inverno 2025/2026: torna La Niña e aumentano le chance di FREDDO e NEVE - La Niña e il Vortice Polare condizioneranno l’inverno 2025/2026: possibili ondate di freddo e nevicate diffuse anche in Italia ... meteogiornale.it scrive