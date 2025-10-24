L’associazione Onconauti sempre più in prima linea nel supporto ai pazienti affetti da tumore. Domani sarà inaugurato a Bologna il ’ Centro territoriale di terapie integrate oncologiche e reinserimento lavorativo ’, dove sarà possibile seguire percorsi di medicina integrata altamente personalizzati. "Il nostro metodo – spiega il direttore scientifico di Onconauti, Stefano Giordani – si basa su pratiche e tecniche non farmacologiche di provata efficacia scientifica che si sono dimostrate utili nelle varie fasi della malattia, dalla diagnosi alla cura, fino alla riabilitazione oncologica. Le linee guida SIO-ASCO e NCCN (aggiornate nel 2024) rappresentano la fonte scientifica di riferimento più autorevole". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Pianeta Onconauti. Tornare a vivere dopo un tumore