Phemex aggiorna il Rewards Hub con un pacchetto da 15.000 $ e un sistema Mystery Box

Phemex, l'exchange di criptovalute più efficiente, ha lanciato oggi un Rewards Hub aggiornato con premi totali fino a 15.000 USDT, un sistema di mystery box e missioni per trader nuovi ed esperti. Il Rewards Hub aggiornato sostituisce i premi fissi con mystery box contenenti denaro, airdrop BTC, voucher per commissioni di trading e coupon bonus futures. Il Rewards Hub aggiornato include: Regali di benvenuto per i nuovi arrivati — Fino a 5.000 USDT per la verifica KYC, il primo deposito e la prima transazioneSfida di trading da 10.000 $ — 5.000 USDT in ricompense futures più 5.

