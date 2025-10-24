Petrolio armi e sanzioni | Putin all’angolo Da Mosca minacce all’Occidente | Pronti a schiacciarvi
Un colpo al cuore dell’economia russa e un colpo alla convinzione di Vladimir Putin di aver ‘raggirato’ per l’ennesima volta Donald Trump. Le nuove sanzioni americane sul petrolio russo, sono state definite “un atto ostile” degli Usa dal presidente russo che, però, ha precisato, non avrà ripercussioni sull’economia del Paese. ”Lo vedremo tra sei mesi” se la Russia, come dice il leader del Cremlino Vladimir Putin, è davvero immune dalle sanzioni. ”Sono contento che la pensi così” dice Trump. Ma la giornata di ieri, con il varo di nuove sanzioni anche dalla Ue, la dichiarata intenzione di Trump di sostenere ancor meglio lo sforzo bellico dell’Ucraina e il possibile asse con la Cina sul greggio, hanno determinato una reazione di Mosca che sa di nervosismo e di isolamento. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
L'ex deputato e amministratore delegato della Cartiere Paolo Pigna ricorda la sua collaborazione con la trasmissione di Rai3 riguardo un'inchiesta su traffico di armi, di petrolio, di paradisi fiscali e di denaro sporco: in seguito si verificarono incursioni di sconos - facebook.com Vai su Facebook
Droni e gas, le armi di Putin nella sfida all'Europa. Grazie a @KatyaNesteren12 per questa conversazione (con una ospite canina inattesa) https://youtu.be/YgX4ru-XV1w?si=zFSOml0k-IlEMZbV… - X Vai su X
Guerra Ucraina, scontro Trump-Putin su petrolio, lo zar: “Sanzioni atto ostile". LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina, scontro Trump- Da tg24.sky.it
Cina, la guerra sul petrolio: stop al greggio russo dopo il blocco americano. Putin: «Dagli Usa atto ostile» - Le nuove sanzioni di Donald Trump contro le aziende petrolifere russe hanno prodotto un primo effetto: lo stop degli acquisti delle compagnie statali cinesi, come detto. Segnala ilmessaggero.it
Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, sanzioni Usa sul petrolio, Putin: “Un atto ostile ma senza conseguenze” - Le ultime notizie di oggi con le sanzioni Usa sul petrolio russo, ma anche la preghiera di Re Carlo ... Riporta ilsussidiario.net