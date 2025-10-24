Petrolio armi e sanzioni | Putin all’angolo Da Mosca minacce all’Occidente | Pronti a schiacciarvi

Un colpo al cuore dell’economia russa e un colpo alla convinzione di Vladimir Putin di aver ‘raggirato’ per l’ennesima volta Donald Trump. Le nuove sanzioni americane sul petrolio russo, sono state definite “un atto ostile” degli Usa dal presidente russo che, però, ha precisato, non avrà ripercussioni sull’economia del Paese. ”Lo vedremo tra sei mesi” se la Russia, come dice il leader del Cremlino Vladimir Putin, è davvero immune dalle sanzioni. ”Sono contento che la pensi così” dice Trump. Ma la giornata di ieri, con il varo di nuove sanzioni anche dalla Ue, la dichiarata intenzione di Trump di sostenere ancor meglio lo sforzo bellico dell’Ucraina e il possibile asse con la Cina sul greggio, hanno determinato una reazione di Mosca che sa di nervosismo e di isolamento. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

