Petardo in aula al ‘Serra’ Classe spostata di un piano
Sono stati presi dei provvedimenti dall’ istituto Renato Serra di Cesena, dove sabato mattina alle 11 è scoppiato un petardo in una classe prima. Il petardo, grande come una pallina da tennis, è stato lanciato da una stradina esterna alla scuola ed è volato dentro l’aula, entrando in classe da una finestra che era aperta. Un gesto studiato e non casuale, sembrerebbe. Forse una ragazzata, che poteva avere serie conseguenze. Gli studenti, fortunatamente sono rimasti tutti illesi. Ma una forte esplosione improvvisa ha spaventato gli alunni e l’insegnante. Il petardo è volato in mezzo alla classe finendo per fare un buco in un banco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Il conduttore di Report: «Niente strumentalizzazioni politiche». Il Pd insiste: «Il governo tolga le querele». Si mobilita la Ue. Domani Piantedosi in Aula. Continua a leggere su Libero e Liberoquotidiano.it - facebook.com Vai su Facebook
“Il petardo esploso in aula ha bucato un banco: poteva causare una strage” - Parla la madre di uno degli alunni investiti dallo scoppio al Serra: “L’ordigno è caduto in mezzo ai banchi, molti hanno avuto dolori e ronzii alle orecchie” ... Riporta msn.com
Esplosione in aula, petardo lanciato da fuori perfora un banco. Tanta paura: “Sarebbe potuta essere una strage” - Come segnala Il Resto del Carlino, un petardo di grandi dimensioni è stato lanciato dall’esterno direttamente all’interno di un’aula della prima classe dell’istituto tecnico economico, attraversando ... Segnala orizzontescuola.it
Petardo esplode in aula: lanciato attraverso una finestra, studenti terrorizzati ma illesi - Sono stati momenti di terrore ieri mattina, all’interno di un’aula scolastica dell’ Istituto tecnico commerciale Renato Serra in via P ... Riporta msn.com