Sono stati presi dei provvedimenti dall’ istituto Renato Serra di Cesena, dove sabato mattina alle 11 è scoppiato un petardo in una classe prima. Il petardo, grande come una pallina da tennis, è stato lanciato da una stradina esterna alla scuola ed è volato dentro l’aula, entrando in classe da una finestra che era aperta. Un gesto studiato e non casuale, sembrerebbe. Forse una ragazzata, che poteva avere serie conseguenze. Gli studenti, fortunatamente sono rimasti tutti illesi. Ma una forte esplosione improvvisa ha spaventato gli alunni e l’insegnante. Il petardo è volato in mezzo alla classe finendo per fare un buco in un banco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Petardo in aula al ‘Serra’. Classe spostata di un piano