Pesaro, 24 ottobre 2025 – L’hanno attirato con un pretesto in concessionaria, chiuso a chiave e pestato fino a fargli “capire” come si paga un debito di droga. Per convincerlo del tutto, due mesi dopo dopo è arrivato l’incendio: a bruciare non l’auto della vittima, ma quella della compagna, così il messaggio circola meglio. Due uomini del Montefeltro, titolare e collaboratore della concessionaria, sono stati arrestati martedì su ordinanza del gip di Urbino: per uno si sono aperte le porte del carcere di Pesaro, per l’altro sono scattati i domiciliari con braccialetto elettronico. Sono ritenuti, a vario titolo, responsabili di rapina, tentata estorsione, lesioni personali, violenza privata e danneggiamento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pestaggio nel salone auto, poi in fiamme la macchina della compagna: 2 arresti