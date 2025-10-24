Tempo di lettura: < 1 minuto È stata confermata la misura cautelare in carcere per Donato D’Agostino, il 19enne di Benevento arrestato per il violento pestaggio di Gaetano Cusano, il 17enne di Tocco Caudio aggredito a Montesarchio nella notte tra il 4 e il 5 ottobre. La decisione è arrivata oggi dal Tribunale del Riesame di Napoli, che ha respinto l’istanza presentata dal difensore, l’avvocato Luca Russo, volta a ottenere la revoca o l’alleggerimento della misura disposta dal gip Maria Di Carlo. Nel corso dell’udienza, celebrata ieri mattina, la difesa aveva contestato la gravità del quadro indiziario e la necessità della custodia cautelare in carcere, sottolineando le presunte contraddizioni nelle deposizioni raccolte dagli investigatori e la giovane età dell’indagato, incensurato e – secondo il legale – estraneo a contesti criminali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Pestaggio a Montesarchio: resta in cella uno degli arrestati per l’aggressione a Gaetano