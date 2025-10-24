Pesca a mosca la sfida tra gli atleti di 16 Paesi
Cento atleti, tecnici e accompagnatori, provenienti da 16 Paesi del continente, in Valle per sfidarsi in una disciplina che unisce tecnica, pazienza e rispetto per l’ambiente. Entra nel vivo il campionato europeo di Pesca a Mosca Euro 2025 Fly Fishing Championship, che si è aperto domenica a Sondrio con una cerimonia molto suggestiva, a partire dalla sfilata delle delegazioni da Piazza Campello al Teatro Sociale, dove si è svolta la presentazione ufficiale dei Paesi partecipanti. Cinque i campi gara selezionati per la loro varietà tecnica e ambientale: il Lago Palù in Alta Valmalenco, il Mera a Chiavenna, l’ Adda nel tratto di Paniga a Morbegno, il Mallero in Valmalenco e l’Adda a Sondalo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
