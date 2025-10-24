Perugia sfiora il titolo ma le Gocce di cultura non si fermano

Perugiatoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Perugia sfiora il traguardo della Capitale italiana del libro 2026. Il titolo è stato conquistato da Pistoia, rimasta in lizza con altri quattro centri tra cui il capoluogo umbro.La proclamazione della città vincitrice della settima edizione è avvenuta questa mattina a Roma da parte del Ministro. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

