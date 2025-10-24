Perugia sfiora il titolo ma le Gocce di cultura non si fermano
Perugia sfiora il traguardo della Capitale italiana del libro 2026. Il titolo è stato conquistato da Pistoia, rimasta in lizza con altri quattro centri tra cui il capoluogo umbro.La proclamazione della città vincitrice della settima edizione è avvenuta questa mattina a Roma da parte del Ministro. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Capitale libro, Perugia presenta 'Gocce, l'acqua si fa voce' - E' stato il vicesindaco e assessore alla politiche culturali, Marco Pierini, a presentare questa mattina a Roma, ... Secondo ansa.it