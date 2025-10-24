Perugia nasce la Città del cioccolato | un viaggio multisensoriale

Perugia, 24 ottobre 2025 – Nasce a Perugia, città simbolo del cioccolato, un nuovo tempio del gusto. È stata presentata in anteprima la Città del Cioccolato, il più grande museo esperienziale del cioccolato al mondo. La Città del Cioccolato, allestita nell’ ex Mercato Coperto, unisce storia, arte e innovazione in un percorso didattico e immersivo di 2.800 metri quadrati. Si tratta di un progetto nato da un’idea di Eugenio Guarducci, fondatore di Eurochocolate, il Festival Internazionale del Cioccolato che da oltre 30 anni porta a Perugia centinaia di migliaia di visitatori da ogni parte del mondo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

