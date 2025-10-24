Perugia nasce la Città del cioccolato | un viaggio multisensoriale

Lanazione.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Perugia, 24 ottobre 2025 – Nasce a Perugia, città simbolo del cioccolato, un nuovo tempio del gusto. È stata presentata in anteprima la  Città del Cioccolato,  il più grande museo esperienziale del cioccolato al mondo.  La Città del Cioccolato, allestita nell’ ex Mercato Coperto, unisce storia, arte e innovazione in un percorso didattico e immersivo di 2.800 metri quadrati. Si tratta di un progetto nato da un’idea di  Eugenio Guarducci, fondatore di Eurochocolate, il Festival Internazionale del Cioccolato che da oltre 30 anni porta a Perugia centinaia di migliaia di visitatori da ogni parte del mondo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

perugia nasce la citt224 del cioccolato un viaggio multisensoriale

© Lanazione.it - Perugia, nasce la Città del cioccolato: un viaggio multisensoriale

Altre letture consigliate

perugia nasce citt224 cioccolatoPerugia, nasce la Città del cioccolato: un viaggio multisensoriale - È stata presentata in anteprima la Città del Cioccolato, il più grande museo esperienziale del ... Secondo lanazione.it

perugia nasce citt224 cioccolatoA Perugia nasce la Città del Cioccolato, il più grande museo al mondo dedicato al cacao - È stata presentata in anteprima La Città del Cioccolato, il più grande museo esperienziale al mondo interamente dedicato al cacao e al cioccolato, che sorgerà nell’ex Mercato Coperto del capoluogo umb ... Segnala foodaffairs.it

perugia nasce citt224 cioccolatoNel centro storico di Perugia nasce la Città del cioccolato - Si sono aperte questa mattina, in anteprima, le porte della Città del cioccolato di Perugia, realizzata negli spazi dell'ex mercato coperto, storica struttura del ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Perugia Nasce Citt224 Cioccolato