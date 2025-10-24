Perle d' autunno incontro di cultura enogastronomica a cura di Paolo Tegoni

Parmatoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Perle d’autunno” sarà un incontro di cultura enogastronomica dove i protagonisti saranno cinque vini nazionali e internazionali, abbinati a cinque diverse proposte da partner unici. La masterclass sarà condotta dal gastronomo e professore Paolo Tegoni, con la presenza di produttori e ospiti. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Perle d'autunno, incontro di cultura enogastronomica a cura di Paolo Tegoni - “Perle d’autunno” sarà un incontro di cultura enogastronomica dove i protagonisti saranno cinque vini nazionali e internazionali, abbinati a cinque diverse proposte da partner unici. Scrive parmatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Perle D Autunno Incontro