Pericoloso l' incrocio via Lago Isoletta-strada Colle Pineta | Stop coperto segnaletica sbiadita e sempre più traffico

Ilpescara.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stop ormai invisibile a causa della vegetazione id un terreno privato che ostruisce la visuale”. Questa la denuncia che arriva da un cittadino che segnala il problema che si registra all’incrocio tra via Lago Isoletta e strada Colle Pineta, e cioè esattamente l’incrocio successivo a quello tra. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

