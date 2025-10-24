Perde il controllo dell' auto e si schianta contro il palo dell' illuminazione

Perde il controllo della sua utilitaria e si schianta contro il palo dell'illuminazione pubblica.E' quanto accaduto verso le 7.35 di stamani (24 ottobre 2025) in Viale XXV Aprile a Marcianise, nei pressi dell'ex Big Maxicinema, dove un uomo a bordo della sua vettura ne ha perso il controllo, è. 🔗 Leggi su Casertanews.it

