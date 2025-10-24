Perde i sensi e non respira più sulla poltrona del dentista | salvata dall' odontoiatra e dal 118
Si è salvata, ora è ricoverata all'ospedale di Mestre e dovrà fare diversi accertamenti, perché ha rischiato di perdere la vita. È la storia di una donna colta da un malore grave mentre era seduta sulla poltrona del dentista, ormai al termine dell'intervento odontoiatrico, che invece di alzarsi. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
