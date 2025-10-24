Perché Pistoia è la nuova capitale italiana del libro | chi l’ha scelta le sconfitte e quanti soldi vale il titolo

Pistoia, 24 ottobre 2025 – È Pistoia la Capitale italiana del libro 2026. A indicarlo il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, alla presenza della giuria di esperti e dei rappresentanti dei comuni finalisti, riuniti nella Sala della Crociera della sede del Collegio Romano per la proclamazione. L'iniziativa, promossa dal Ministero della Cultura, si inserisce nel più ampio obiettivo di promuovere la lettura e valorizzare la filiera del libro e dell'editoria, anche al fine di rafforzare la coesione e l'inclusione sociali, nonché lo sviluppo della partecipazione pubblica. "Siamo onorati e saremo all'altezza del compito che ci è stato affidato", ha commentato il sindaco Alessandro Tomasi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

