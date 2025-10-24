Perché Microsoft sta distruggendo Xbox | la verità dietro il 30% che nessuno ti ha raccontato

Per chi è cresciuto con un controller Xbox tra le mani, gli ultimi due anni sono stati un susseguirsi di decisioni incomprensibili. Microsoft ha chiuso studi storici, aumentato i prezzi su tutta la linea, spedito i suoi titoli un tempo esclusivi su piattaforme concorrenti e lasciato che il suo business hardware annaspasse nel mare delle vendite deludenti. Ogni mossa sembrava contraddire la precedente, come se la divisione gaming del colosso di Redmond avesse perso completamente la bussola. Ora, finalmente, il quadro inizia ad avere un senso. Sopra la testa di Xbox pende un’incudine con inciso un numero che nessuno nell’industria videoludica riesce a raggiungere. 🔗 Leggi su Screenworld.it

