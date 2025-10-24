Perché l’aviaria che ha fatto strage di gru fa così paura | i rischi
Roma, 24 ottobre 2025 – È allarme in Germania per la diffusione dell' influenza aviaria, che finora ha colpito soprattutto le gru, con almeno duemila esemplari morti. Il Friedrich Loeffler Institut (Fli), preposto a tutelare la salute animale, ha identificato il virus nella variante particolarmente contagiosa H5N1. Il Friedrich Loeffler Institute classifica il rischio per gli uccelli selvatici e il pollame come elevato: “A causa dell'attuale forte attività migratoria delle gru e di altri uccelli selvatici, è prevedibile un'ulteriore, forse diffusa, diffusione delle infezioni da HPAIV nel prossimo futuro”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
