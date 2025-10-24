Perchè la regina Camilla ha scelto un abito total black e una coroncina dark decorata con foglie nere per andare in Vaticano?

D opo uno scisma durato mezzo millennio, re Carlo III e la regina Camilla hanno incontrato per la prima volta Papa Leone XIV in Vaticano. Un’udienza dal forte valore simbolico e storico, che ha riunito – dopo cinquecento anni – i capi spirituali della Chiesa Anglicana e della Chiesa Cattolica, separate dai tempi di Enrico VIII. Accanto a un Carlo impeccabile nel suo completo blu scuro sartoriale, la regina Camilla ha attirato ogni sguardo con un look total black impreziosito da una coroncina dark decorata con foglie sempre nere. Un outfit enigmatico e sorprendente, tutt’altro che casuale, che racchiude un significato preciso e affonda le radici in un’antica tradizione vaticana. 🔗 Leggi su Iodonna.it

