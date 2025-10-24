Perchè la regina Camilla ha scelto un abito total black e una coroncina dark decorata con foglie nere per andare in Vaticano?

Iodonna.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

D opo uno scisma durato mezzo millennio, re Carlo III e la regina Camilla hanno incontrato per la prima volta Papa Leone XIV in Vaticano. Un’udienza dal forte valore simbolico e storico, che ha riunito – dopo cinquecento anni – i capi spirituali della Chiesa Anglicana e della Chiesa Cattolica, separate dai tempi di Enrico VIII. Accanto a un Carlo impeccabile nel suo completo blu scuro sartoriale, la regina Camilla ha attirato ogni sguardo con un look total black impreziosito da una coroncina dark decorata con foglie sempre nere. Un outfit enigmatico e sorprendente, tutt’altro che casuale, che racchiude un significato preciso e affonda le radici in un’antica tradizione vaticana. 🔗 Leggi su Iodonna.it

perch232 la regina camilla ha scelto un abito total black e una coroncina dark decorata con foglie nere per andare in vaticano

© Iodonna.it - Perchè la regina Camilla ha scelto un abito total black e una coroncina dark decorata con foglie nere per andare in Vaticano?

Leggi anche questi approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Perch232 Regina Camilla Ha