Perché il nuovo film di Kathryn Bigelow si intitola A House of Dynamite? La risposta è angosciante

Da oggi su Netflix arriva A House of Dynamite, il nuovo film della regista premio Oscar Kathryn Bigelow (già autrice di capolavori come The Hurt Locker e Zero Dark Thirty ). Questo thriller mozzafiato dura poco meno di due ore, ma vi terrà incollati allo schermo dall’inizio alla fine. Racconta infatti i 19 minuti che portano un missile nucleare sparato dalla Corea del Nord verso gli USA, in particolare Chicago, da diversi punti di vista. Tre atti da cardiopalmo, memorabili. Nella storia, è il Presidente degli Stati Uniti (Idris Elba) a dover decidere in una manciata di secondi se rispondere all’attacco o meno, avendo poche informazioni a disposizione. 🔗 Leggi su Cultweb.it

