Perché il legame tra Mosca e Caracas preoccupa gli Usa

Il leader del regime, Nicolás Maduro, ha assicurato che il Venezuela conta più di 5000 missili antiaerei russi, del tipo Igla-S, che hanno l’obiettivo di garantire la tranquillità del popolo venezuelano e la difesa di fronte alle aggressioni americane. Sono “una delle armi più potenti che esistono”, ha dichiarato ieri Maduro in una trasmissione televisiva. “Qualsiasi forza militare del mondo sa il potere degli Igla-S e il Venezuela ha niente meno che 5000 Igla-S, in posti chiave per la difesa antiaerea – ha detto Maduro -. Sono più di 5000, a buon intenditore.”. Ci sarebbero anche “strumenti di simulazione” che permettono una migliore mira a chilometri di distanza. 🔗 Leggi su Formiche.net

