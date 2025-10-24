Perché il Belgio blocca il prestito all’Ucraina con asset russi le tre condizioni di De Wever

Roma, 24 ottobre 2025 – Tramonta, almeno fino a dicembre, la prospettiva di siglare un prestito da 140 miliardi di euro per Kyiv, dopo che il primo ministro Bart De Wever ha bloccato i piani ancora in fase iniziale della Commissione europea chiedendo che tutti i Paesi condividano il carico dei rischi legali e finanziari sostenuti dal Belgio. Giunto al Consiglio europeo del 23 ottobre minacciando di fare “tutto ciò” che era in suo potere per bloccare il nuovo prestito proposto dall’Ue all’Ucraina, il premier belga è riuscito nel suo intento di spingere i leader Ue a chiedere alla Commissione “opzioni per il sostegno finanziario basate su una valutazione del fabbisogno finanziario dell'Ucraina”, specificando che “i beni della Russia dovrebbero rimanere immobilizzati finché la Russia non cesserà la sua guerra di aggressione contro l'Ucraina e non la risarcirà per i danni causati dalla sua guerra”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

