Farmaci anti-obesità: perché costano così tanto e non sono (ancora) mutuabili. Negli Stati Uniti, dove il 40% degli adulti è obeso, la più celebre delle star televisive, Oprah Winfrey, ha pubblicamente rivelato di essere riuscita a calare da un peso di 107 chili a 75 anche grazie all’utilizzo di un farmaco che inibisce la fame. «Prendermi in giro è stato uno sport pubblico per venticinque anni», ha raccontato per la prima volta, circa due anni fa, in un’intervista al magazine People che ha destato grande attenzione. «Mi sono resa conto che per tutti questi anni mi ero incolpata per il sovrappeso», ma «ho una predisposizione che nessuna forza di volontà potrà mai controllare». 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Perché i farmaci anti-obesità costano così tanto e non sono (ancora) mutuabili