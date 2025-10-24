Acqua e energia sono risorse preziose e limitate ed è importante che i bambini e le bambine ne siano consapevoli già da piccini. Insegnare ai nostri figli il loro valore e come risparmiare acqua ed energia è fondamentale in quanto li aiuterà a farne un uso più consapevole e sostenibile. In questo articolo vedremo un po’ di dati sul consumo di queste risorse dalle quali dipende la nostra vita e cosa possiamo fare per insegnare ai bambini in base all’età, come risparmiarle. Istock Non sprecare l’acqua piovana Educare i bambini al risparmio: qualche dato. Nelle nostre case i bambini (e non solo) sono abituati ad aprire un rubinetto nella certezza che ci sia acqua sufficiente per bere ma anche per lavare i propri dentini, per farsi una doccia. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Perché è importante insegnare ai bambini il rispetto di acqua e luce