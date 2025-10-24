Questo è un articolo del numero di Linkiesta Magazine 0225 – “Tempi Impazziti”, ordinabile qui. L’operazione militare di Israele e Usa “Rising Lion” si è conclusa dopo soli dodici giorni e ha rappresentato l’ultimo tassello del ridimensionamento radicale dell’influenza della Repubblica Islamica dell’Iran nell’intero Medio Oriente. L’Iran aveva raggiunto, al di fuori di ogni legalità internazionale, un livello di arricchimento dell’uranio intorno al sessanta per cento, sufficiente per la costruzione di diverse testate nucleari che, unitamente al proprio programma di costruzione di missili balistici, rappresentava una minaccia esistenziale per Israele. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Perché conviene un cambio di regime in Iran