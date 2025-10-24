Perché Claudio Gioè e l’ex compagna Pilar Fogliati si sono lasciati?

C laudio Gioè, classe 1975, è stato oggetto di dibattito pubblico per la sua relazione con l’ex fidanzata Pilar Fogliati, classe 1992, soprattutto a causa della differenza d’età tra i due. La coppia ha condiviso quattro anni insieme, confermando così speculazioni e chiacchiere che circolavano da un po’ di tempo. Pilar ha evidenziato che la differenza di età con l’attore siciliano non è stata la causa della separazione, ma è stata legata ad altri aspetti, Le informazioni sulla loro storia sono estremamente limitate, poiché la coppia ha vissuto il loro rapporto lontano dai riflettori e dagli sguardi indiscreti dei curiosi, nonostante abbia suscitato l’interesse del mondo del gossip. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

