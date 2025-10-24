Si individui chi fra Sinner e gli antisinneriani (Augias, Cazzullo, Gramellini) sia il meno italiano. Cominciamo: Sinner non è un traditore della patria per la semplice ragione che la sua lingua madre è il tedesco, non l’italiano. E, come diceva il filosofo, è la lingua la patria dell’essere. Gramellini? Non so, non sono mai riuscito a leggerlo, però mi dicono di no. Cazzullo? E’ un risorgimentale ossia un piemontese più che un italiano, ma di sicuro non un austriaco né un austriacante. Non resta che Augias, è lui l’apostata. Nasce più italiano di Sinner, e ci vuol poco, ma ha fatto di peggio che trasferirsi fiscalmente a Montecarlo: si è trasferito politicamente a Ventotene. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Perché Augias è meno italiano di Sinner. Anzi, un anti-italiano