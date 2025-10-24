Perché Auger-Aliassime si é ritirato a Basilea | cambia tutto per Musetti verso le ATP Finals
Nel corso dell’incontro valevole per i quarti di finale del torneo ATP 500 di Basilea il canadese Felix-Auger Aliassime ha deciso di ritirarsi al termine del primo set contro lo spagnolo Jaume Munar, vincitore del parziale con il punteggio di 6-3. Il risultato condiziona anche la corsa verso la qualificazione alle ATP Finals e può incidere sul cammino di Lorenzo Musetti verso Torino. L’iberico accede in semifinale, turno in cui sfiderà il vincitore del confronto Shapovalov-Fonseca, il vincitore del torneo di Bruxelles deve invece fermarsi e sperare che il problema accusato non sia grave al punto di compromettere il rush finale di quella che è stata, fin qui, un’ottima annata. 🔗 Leggi su Oasport.it
