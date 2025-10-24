Perché Auger-Aliassime si è ritirato a Basilea | cambia tutto per Musetti verso le ATP Finals
Nel corso dell’incontro valevole per i quarti di finale del torneo ATP 500 di Basilea il canadese Felix-Auger Aliassime ha deciso di ritirarsi al termine del primo set contro lo spagnolo Jaume Munar, vincitore del parziale con il punteggio di 6-3. Il risultato condiziona anche la corsa verso la qualificazione alle ATP Finals e può incidere sul cammino di Lorenzo Musetti verso Torino. L’iberico accede in semifinale, turno in cui sfiderà il vincitore del confronto Shapovalov-Fonseca, il vincitore del torneo di Bruxelles deve invece fermarsi e sperare che il problema accusato non sia grave al punto di compromettere il rush finale di quella che è stata, fin qui, un’ottima annata. 🔗 Leggi su Oasport.it
Scopri altri approfondimenti
Un #Musetti nervoso e un po’ spento si arrende ad un Auger-Aliassime versione deluxe. Peccato perché era una chance importante per il torneo e per Torino. Lorenzo non è riuscito ad imporre il suo tennis nemmeno nei momenti chiave quando magari ha av - X Vai su X
Auger-Aliassime conquista il terzo titolo della stagione e diventa il giocatore canadese più vincente di sempre insieme a Milos Raonic Con il successo nell’ATP 250 di Bruxelles Felix recupera punti importanti nella lotta per le ATP Finals di Torino La dist - facebook.com Vai su Facebook
Hopman Cup a Bari, impresa di Cobolli: batte Auger-Aliassime e riporta l’Italia in parità - La sfida contro il Canada si deciderà, dunque, con il doppio misto che vedrà il numero 3 d'Italia fare coppia con Lucia Bronzetti Flavio Cobolli riporta l'Italia in parità nella finale di "Hopman Cup" ... Da lagazzettadelmezzogiorno.it
Diretta/ Auger-Aliassime Rublev (risultato finale 1-2): trionfa il russo! (Madrid Open 2024, 5 maggio) - 0, eccoci alla sorprendente finale del Madrid Open 2024 maschile, il russo ha forse qualcosa in più ma c'è equilibrio. Riporta ilsussidiario.net
Sinner-Auger Aliassime diretta 6-1, 3-6, 6-3, 6-4: Jannik vola in finale agli Us Open, sfiderà Carlos Alcaraz - 3: Jannik vince il terzo set e torna avanti di uno, l'azzurro in ripresa dopo un secondo set complicato Sinner- Riporta leggo.it