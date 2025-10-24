Perché Antonio Fuoco guida la Ferrari al posto di Hamilton al Gran Premio del Messico
Vedere il tricolore italiano accanto al nome Ferrari nelle grafiche del Gran Premio del Messico farà un certo effetto. Accadrà nelle prime prove libere sul circuito Hermanos Rodríguez di Città del Messico, e il merito sarà di Antonio Fuoco, pilota di riserva della Rossa che per una volta prenderà il posto al volante di Lewis Hamilton. Ma perché la Ferrari lo manderà in pista? Tutto grazie al regolamento, che prevede quattro sessioni stagionali destinate ai rookie drivers, ovvero quei piloti che non hanno all'attivo alcuna stagione nel campionato. In Ferrari era già successo in occasione del Gran Premio del Bahrain e in quello d'Austria, quando Leclerc fece posto a Dino Beganovic, mentre questa volta tocca a Hamilton cedere la vettura a un pilota esordiente. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
Argomenti simili trattati di recente
"È sbagliato pensare che Antonio non torni a casa perché non ci tiene a Bari. Semplicemente i suoi affetti sono ora tutti in Liguria e si gode come è giusto che sia la sua famiglia. Ma al Teatro Team aspettatevi il mattatore di sempre: lui sul palco dà spettaco - facebook.com Vai su Facebook
Perché Antonio Fuoco guida la Ferrari al posto di Hamilton al Gran Premio del Messico - Vedere il tricolore italiano accanto al nome Ferrari nelle grafiche del Gran Premio del Messico farà un certo effetto. Si legge su gqitalia.it
Chi è Antonio Fuoco, un italiano alla guida della Ferrari dopo 16 anni - Il cosentino Antonio Fuoco sostituirà Lewis Hamilton nelle prove libere del GP di Città del Messico. Come scrive ildigitale.it
Un calabrese alla guida di una Ferrari: Antonio Fuoco in F1 dopo 16 anni d’attesa per l’Italia - 25 nelle prove libere del Gran Premio di Città del Messico, non sarà solo un pilota a stringere il volante: sarà tutta la Calabria a respirare la m ... Segnala corrieredellacalabria.it