Perché Antonio Fuoco guida la Ferrari al posto di Hamilton al Gran Premio del Messico

Vedere il tricolore italiano accanto al nome Ferrari nelle grafiche del Gran Premio del Messico farà un certo effetto. Accadrà nelle prime prove libere sul circuito Hermanos Rodríguez di Città del Messico, e il merito sarà di Antonio Fuoco, pilota di riserva della Rossa che per una volta prenderà il posto al volante di Lewis Hamilton. Ma perché la Ferrari lo manderà in pista? Tutto grazie al regolamento, che prevede quattro sessioni stagionali destinate ai rookie drivers, ovvero quei piloti che non hanno all'attivo alcuna stagione nel campionato. In Ferrari era già successo in occasione del Gran Premio del Bahrain e in quello d'Austria, quando Leclerc fece posto a Dino Beganovic, mentre questa volta tocca a Hamilton cedere la vettura a un pilota esordiente. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

