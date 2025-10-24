Perché alcuni bambini non imparano a leggere? 20 raccomandazioni basate su evidenze di ricerca Intervenire fin dalla nascita

L’apprendimento della lettura non comincia tra i banchi, ma nei primi anni di vita – anzi, prima ancora della nascita, con l’ascolto dei suoni e delle voci nell’ambiente familiare. Il legame tra sviluppo linguistico precoce e successiva competenza nella lettura è ormai consolidato in letteratura. Le interazioni tra adulto e bambino – fatte di parole, canto, storie, giochi e gesti – rappresentano la base su cui si costruisce la consapevolezza fonologica, la memoria verbale e la capacità di distinguere i suoni che compongono le parole. L'articolo Perché alcuni bambini non imparano a leggere? 20 raccomandazioni basate su evidenze di ricerca. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it