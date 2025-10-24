Per una skincare ultra personalizzata e super efficace

Non c’è nulla come un abito couture, cucito su misura per accarezzare a abbracciare alla perfezione ogni centimetro del corpo. Come nulla può superare la resa di un capo tailor made, allo stesso modo non c’è nulla che possa battere una skincare su misura. E il segreto di una routine che si adatta alle esigenze della pelle è il serum layering. Ovvero, la stratificazione dei sieri viso. Quella che non è una soluzione per principianti, stratificare la skincare, è un’arte che si può imparare a padroneggiare per ottenere la pelle dei propri sogni. O quasi. Perché oltre a saper come mixare gli ingredienti, è importante anche riuscire a capire i segnali che la pelle ci manda. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Per una skincare ultra personalizzata e super efficace

