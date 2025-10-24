Per Tajani banche e assicurazioni non sono mucche da mungere | per quello ci sono i cittadini onesti

Intervenuto a un convegno organizzato dall’Ania, il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha detto che le banche e le assicurazioni non possono essere considerate alla stregua di “mucche da mungere”. Ma bisognerebbe far notare al leader di Forza Italia che non lo dovrebbero essere neanche i cittadini e le imprese. Invece le destre hanno finora continuato a spremere lavoratori dipendenti e pensionati e a strozzare il sistema produttivo italiano con zero politiche sugli investimenti e con una sforbiciata massiccia agli incentivi. Pressione fiscale record con la cura Meloni. Non si spiega altrimenti una pressione fiscale che con la cura Meloni è arrivata alle stelle e che ha toccato livelli record: mai così alta negli ultimi dieci anni. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Per Tajani banche e assicurazioni non sono mucche da mungere: per quello ci sono i cittadini onesti

