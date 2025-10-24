PER presenta le liste in tutte le circoscrizioni | Nicola Campanile candidato governatore della rete civica cristiano-sociale

Teleclubitalia.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La rete politica PER, ispirata ai valori cristiani e sociali e sostenuta da “Insieme” e “Rete Civica Campana”, ha ufficialmente presentato le proprie liste in tutte e cinque le circoscrizioni della Campania. Correrà in solitaria, prendendo le distanze dalle logiche trasformistiche di centrodestra e centrosinistra. PER presenta le liste in tutte le circoscrizioni: Nicola Campanile . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

