Per noi Agorà è una bellissima scommessa La fragilità più grande è che venga compromessa la pace
"Era quello che volevamo: un festival culturale in città. Per noi Agorà è una bellissima scommessa". E la scommessa sembra vinta perché gli appuntamenti di venerdì sono stati tutti sold out. Pienissimo il teatro Bonci, il Verdi (che trasmetteva la diretta con Barbero), la Malatestiana e il. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Approfondisci con queste news
Bellissima serata molto partecipata quella di VENERDÌ 10 OTTOBRE evento TEVERE DAY 2025 Community C.A.S.A., in collaborazione con Agorà ha partecipato alla più grande manifestazione dedicata al rilancio e alla valorizzazione del fiume di Roma. Abb - facebook.com Vai su Facebook